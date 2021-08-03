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Англия. Премьер-лига

Сразу три английских клуба поборются за Асенсио

03 Августа 2021 • 14:59 Комментировать
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Fichajes. На игрока претендуют «Лидс», «Лестер» и «Эвертон».

Сообщается, что «Реал» не против продать испанца, у которого осталось всего два года по контракту. Футболист потерял место в стартовом составе, поэтому вероятность его ухода из мадридского клуба достаточно высока.

Напомним, что Асенсио перешёл в «Реал» из «Мальорки» в 2015 году за почти четыре миллиона евро. В прошлом сезоне он сыграл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее в мадридском клубе назвали сумму, за которую готовы расстаться с полузащитником Мартином Эдегором.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лидс Эвертон Лестер Марко Асенсио Трансферы футбола - лето 2021
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