Сразу три английских клуба поборются за Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Fichajes. На игрока претендуют «Лидс», «Лестер» и «Эвертон».

Сообщается, что «Реал» не против продать испанца, у которого осталось всего два года по контракту. Футболист потерял место в стартовом составе, поэтому вероятность его ухода из мадридского клуба достаточно высока.

Напомним, что Асенсио перешёл в «Реал» из «Мальорки» в 2015 году за почти четыре миллиона евро. В прошлом сезоне он сыграл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее в мадридском клубе назвали сумму, за которую готовы расстаться с полузащитником Мартином Эдегором.