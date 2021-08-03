«Ливерпуль» нашёл усиление в Примере

Опорный полузащитник севильского «Бетиса» Гвидо Родригес может переехать в английскую Премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах проявляет «Ливерпуль». Об этом информирует La Razon.

В трудовом соглашении игрока прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро, однако испанский клуб готов уменьшить клаузулу до 30 миллионов.

В минувшем сезоне испанского чемпионата полузащитник провел 35 поединков, забил один гол и получил десять желтых карточек. Действующее трудовое соглашение Родригеса с «бело-зелёными» рассчитано до середины 2024 года.