«Тоттенхэм» решил наказать Кейна за пропуск тренировки

Звездный форвард Гарри Кейн все еще не вернулся в расположение лондонского «Тоттенхэма» после окончания отпуска. Как сообщает The Telegraph, в отношении 28-летнего футболиста будут применены санкции.

Руководство «шпор» оштрафует лидера команды за самовольный пропуск тренировочного занятия. Сумма взыскания будет увеличиваться, если игрок продолжит пропускать тренировки.

Ранее стало известно, что Кейн близок к переходу в «Манчестер Сити». Чемпион Англии предложил бомбардиру пятилетний контракт с заработной платой в размере 21 миллиона евро.

Кейн забил 23 гола и сделал 14 ассистов в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги.