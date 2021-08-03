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Англия. Премьер-лига

Харт продолжит карьеру в «Селтике»

03 Августа 2021 • 09:45 Комментировать
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Бывший голкипер сборной Англии и «Манчестер Сити» Джо Харт близок к трудоустройству в чемпионате Шотландии. Об этом информирует таблоид Daily Mail.

По данным источника, 34-летнего вратаря подпишет «Селтик». За трансфер Харта руководство клуба заплатит лондонцам порядка 1,2 миллиона евро.

Харт являлся голкипером «Манчестер Сити» с 2006 по 2018 год. В «Тоттенхэм» он перебрался летом прошлого года, заключив трудовое соглашение до конца сезона-2021/2022.

В сборную Англии Джо вызывался в период с 2008 по 2017 год. Он принял участие в 75 поединках, в которых пропустил 50 голов.

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Джо Харт Селтик Трансферы футбола - лето 2021
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