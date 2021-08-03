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Англия. Премьер-лига

«Челси» предложил 100 млн евро и футболиста за Лукаку

03 Августа 2021 • 09:03 Комментировать
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Бельгийский форвард Ромелу Лукаку по-прежнему находится в сфере интересов лондонского «Челси», рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

По информации журналиста, руководство английского топ-клуба предложило за бомбардира 100 миллионов евро и права на испанского защитника Маркоса Алонсо. Впрочем, это предложение не устроило «нерадзурри».

Ранее Лукаку также отказался от возвращения в «Челси», несмотря на более выгодный контракт, предложенный руководством «пенсионеров».

28-летний форвард забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в прошлом сезоне чемпионата Италии.

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Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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