«Челси» предложил 100 млн евро и футболиста за Лукаку

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку по-прежнему находится в сфере интересов лондонского «Челси», рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

По информации журналиста, руководство английского топ-клуба предложило за бомбардира 100 миллионов евро и права на испанского защитника Маркоса Алонсо. Впрочем, это предложение не устроило «нерадзурри».

Ранее Лукаку также отказался от возвращения в «Челси», несмотря на более выгодный контракт, предложенный руководством «пенсионеров».

28-летний форвард забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в прошлом сезоне чемпионата Италии.