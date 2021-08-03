Мингс: «Из-за коронавируса восемь месяцев не чувствовал вкусов и запахов»

Центральный защитник сборной Англии Тайрон Мингс поделился необычным опытом его заболевания коронавирусом.

По словам игрока, он настолько пострадал от инфекции в начале пандемии, что не чувствовал запахов и вкусов в течение восьми месяцев, несмотря на попытки вылечиться. «Это было неимоверно ужасно. У меня были все возможные симптомы», - поделился изданию The Sun Мингс.

Также футболист признался, что во время Евро-2020 обращался к помощи психотерапевта. Защитник «Астон Виллы» боялся, что может не справиться с повисшей над ним ответственностью. Более того, причиной своих ментальных проблем он назвал пользователей социальных сетей, которые постоянно выражали свое недовольство его кандидатурой в составе сборной.