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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» собирается купить полузащитника «Атлетико»

03 Августа 2021 • 00:15 Комментировать
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает испанское издание Sport.

Ранее было известно, что «Юнайтед» уже пытался вступить с «матрасниками» в переговоры по трансферу Сауля. Однако тогда испанцы потребовали активировать отступные в контракте полузащитника, которые равняются 150 миллионам евро. Сейчас руководство «Атлетико» более сговорчиво - оно снизило цену втрое и готово отпустить Сауля за 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанец не всегда был игроком старта, что стало причиной его желания покинуть клуб. Впрочем, для «Манчестер Юнайтед» эта сделка выглядит выгодной, учитывая, что в своей лучшей форме Сауль может дать команде динамику и движение в полузащите.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Сауль Ньигес
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