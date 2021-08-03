«Манчестер Юнайтед» собирается купить полузащитника «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает испанское издание Sport.

Ранее было известно, что «Юнайтед» уже пытался вступить с «матрасниками» в переговоры по трансферу Сауля. Однако тогда испанцы потребовали активировать отступные в контракте полузащитника, которые равняются 150 миллионам евро. Сейчас руководство «Атлетико» более сговорчиво - оно снизило цену втрое и готово отпустить Сауля за 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанец не всегда был игроком старта, что стало причиной его желания покинуть клуб. Впрочем, для «Манчестер Юнайтед» эта сделка выглядит выгодной, учитывая, что в своей лучшей форме Сауль может дать команде динамику и движение в полузащите.