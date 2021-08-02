«Вест Хэм» хочет подписать полузащитника «Баварии»

Лондонский «Вест Хэм» рассматривает вариант с покупкой полузащитника мюнхенской «Баварии» Корентена Толиссо, пишет немецкое издание Sport1.

Француз оказался интересен «молоткам», прежде всего, потому, что его контракт с немецким клубом заканчивается следующим летом. Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил, что ситуация с Толиссо будет решаться, как только тот переболеет коронавирусом.

26-летний полузащитник четыре года назад перебрался в «Баварию» из «Лиона» за 40 миллионов евро и стал рекордным трансфером в истории Бундеслиги. Однако с тех пор ему так и не удалось превратиться в твердого футболиста основы мюнхенцев. Во много это связано с различными травмами. В прошедшем сезоне Толиссо из-за разрыва сухожилия сыграл в чемпионате всего 16 матчей.