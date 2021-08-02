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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» присматривается к Белотти

02 Августа 2021 • 20:44 Комментировать
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти может перебраться в лондонский «Тоттенхэм», пишет Football Italia.

Итальянец вернулся в расположение клуба после завершения отпуска и скоро начнет подготовку к новому сезону. Однако его будущее остается под вопросом. Контракт с «быками» действует до 2022 года, а новый он еще не подписал. Известно, что «Торино» предложил нападающему соглашение на четыре года с зарплатой 3,2 миллиона евро за сезон.

Белотти волнует не столько финансовая составляющая, сколько новый вызов в карьере. Одним из вариантов продолжения карьеры 27-летнего форварда называют «Тоттенхэм Хотспур».  Лондонцы в это трансферное окно могут лишиться Гарри Кейна, который является одной из главных целей «Манчестер Сити». Белотти на данный момент выглядит самой доступной заменой англичанину. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Торино Андреа Белотти
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