«Тоттенхэм» присматривается к Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может перебраться в лондонский «Тоттенхэм», пишет Football Italia.

Итальянец вернулся в расположение клуба после завершения отпуска и скоро начнет подготовку к новому сезону. Однако его будущее остается под вопросом. Контракт с «быками» действует до 2022 года, а новый он еще не подписал. Известно, что «Торино» предложил нападающему соглашение на четыре года с зарплатой 3,2 миллиона евро за сезон.

Белотти волнует не столько финансовая составляющая, сколько новый вызов в карьере. Одним из вариантов продолжения карьеры 27-летнего форварда называют «Тоттенхэм Хотспур». Лондонцы в это трансферное окно могут лишиться Гарри Кейна, который является одной из главных целей «Манчестер Сити». Белотти на данный момент выглядит самой доступной заменой англичанину.