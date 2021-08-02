Линекер прокомментировал неявку Кейна на тренировку «Тоттенхэма»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу ситуации с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном. Напомним, что игрок сегодня не явился на тренировку лондонского клуба. Сообщается, что таким образом он хочет добиться трансфера в «Манчестер Сити».

«Будет ужасно, если Кейн уйдёт из «Тоттенхэма» именно таким образом. Он так много дал своему клубу, и его можно понять. Иногда игрокам нужно занять конкретную позицию и сказать, что они хотят уйти. Он один из лучших нападающих мира, и если он считает, что не сможет бороться с «Тоттенхэмом» за трофеи, то ему лучше сменить команду. Гарри уже 28 лет, и ему пора сделать следующий шаг», - цитирует Линекера Express Sport.

Напомним, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». После окончания прошлого сезона он выразил желание сменить клуб, однако руководство «шпор» решило его удержать в команде.