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Англия. Премьер-лига

Линекер прокомментировал неявку Кейна на тренировку «Тоттенхэма»

02 Августа 2021 • 19:17 Комментировать
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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу ситуации с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном. Напомним, что игрок сегодня не явился на тренировку лондонского клуба. Сообщается, что таким образом он хочет добиться трансфера в «Манчестер Сити».

«Будет ужасно, если Кейн уйдёт из «Тоттенхэма» именно таким образом. Он так много дал своему клубу, и его можно понять. Иногда игрокам нужно занять конкретную позицию и сказать, что они хотят уйти. Он один из лучших нападающих мира, и если он считает, что не сможет бороться с «Тоттенхэмом» за трофеи, то ему лучше сменить команду. Гарри уже 28 лет, и ему пора сделать следующий шаг», - цитирует Линекера Express Sport. 

Напомним, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». После окончания прошлого сезона он выразил желание сменить клуб, однако руководство «шпор» решило его удержать в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гари Линекер Гарри Кейн
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