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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» предложил «Аталанте» 57 млн евро за Ромеро

02 Августа 2021 • 19:08 Комментировать
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«Тоттенхэм» увеличил своё предложение по трансферу защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро, передаёт Football Italia. Сообщается, что лондонский готов предложил итальянскому клубу 57 миллионов евро.

Сам игрок выразил желание перейти в лондонский клуб, однако «Аталанта» намерена выручить за трансфер игрока 60 миллионов евро.

Напомним, что Ромеро выступает за клуб из Бергамо на правах аренды. Права на аргентинца принадлежат «Ювентусу», однако у «Аталанты» есть опция выкупа игрока за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне он сыграл 31 матч в Серии А, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Также защитник был в составе сборной Аргентины на победном Кубке Америки.

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Тоттенхэм Аталанта Кристиан Ромеро Трансферы футбола - лето 2021
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