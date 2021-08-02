«Тоттенхэм» предложил «Аталанте» 57 млн евро за Ромеро

«Тоттенхэм» увеличил своё предложение по трансферу защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро, передаёт Football Italia. Сообщается, что лондонский готов предложил итальянскому клубу 57 миллионов евро.

Сам игрок выразил желание перейти в лондонский клуб, однако «Аталанта» намерена выручить за трансфер игрока 60 миллионов евро.

Напомним, что Ромеро выступает за клуб из Бергамо на правах аренды. Права на аргентинца принадлежат «Ювентусу», однако у «Аталанты» есть опция выкупа игрока за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне он сыграл 31 матч в Серии А, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Также защитник был в составе сборной Аргентины на победном Кубке Америки.