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Англия. Премьер-лига

Фирпо: «Мне жаль, что я не сумел себя проявить в «Барселоне»

02 Августа 2021 • 18:39 Комментировать
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Новичок «Лидса» Жуниор Фирпо поделился впечатлениями от времени, проведённого в «Барселоне».

«Я многому научился в «Барселоне», однако у меня осталось разочарование из-за игрового времени, так как я играл слишком мало. Мне казалось, что я заслуживаю большего, однако своего шанса я так и не получил. То, что делает Месси на тренировках - впечатляет. Я никогда не видел ничего подобного», - цитирует защитника Mundo Deportivo.

Напомним, что Фирпо был игроком «Барселоны» с 2019 по 2021 год. За это время он сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. В нынешнее трансферное окно футболист перешёл в «Лидс» за 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Жуниор Фирпо
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