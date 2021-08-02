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Англия. Премьер-лига

Грилиш готов продлить контракт с «Астон Виллой»

02 Августа 2021 • 18:16 Комментировать
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может остаться в своём нынешнем клубе, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Сити», передаёт журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что игрок может принять предложение «Астон Виллы» по поводу нового контракта, если на этой неделе не состоится его переход в «Манчестер Сити». Действующий контракт англичанина действует до июня 2025 года.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Грилиша 26 матчей в АПЛ, в которых он забил шесть голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» согласилась продать полузащитника в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.

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Манчестер Сити Джек Грилиш Астон Вилла Трансферы футбола - лето 2021
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