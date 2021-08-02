«Эвертон» намерен расстаться с Хамесом

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес близок к тому, чтобы покинуть клуб в это трансферное окно, передаёт The Liverpool Echo. «Ириски» не рассчитывают на колумбийца в следующем сезоне.

Сообщается, что игрок не входит в планы главного тренера Рафаэля Бенитеса, поэтому «Эвертон» попытается продать футболиста в это трансферное окно. Главным претендентом на полузащитника является «Милан».

Напомним, что Хамес перешёл в «Эвертон» из «Реала» в 2020 году на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 23 матча в АПЛ, в которых он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Также он известен по выступлениям за «Порту», «Монако» и «Баварию».