«Ювентус» рассматривает Бакайоко в качестве альтернативы Локателли

«Ювентус» может подписать полузащитника «Челси» Тьемуа Бакайоко, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что туринский клуб рассматривает француза в качестве альтернативы полузащитнику «Сассуоло» Мануэлю Локателли.

Итальянец является приоритетным вариантом для «Ювентуса», однако туринцы не могут договориться с «Сассуоло» по поводу перехода игрока. Именно это заставило их обратить внимание на французского футболиста.

Напомним, что Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» в 2017 году за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал за «Наполи» на правах аренды. В составе итальянского клуба полузащитник провёл 44 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.