«МЮ» должен продать Далота, чтобы подписать Триппьера

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к защитнику «Атлетико» Кирану Триппьеру, передаёт журналист Фабрицио Романо. Однако в манчестерском клубе сначала хотят продать защитника Диогу Далота, на которого не рассчитывает главный тренер Уле Гуннар Сульшер.

Главным претендентом на португальца является «Милан», однако клубы не могут договориться по поводу суммы за трансфер. «МЮ» готов отдать игрока в аренду за четыре миллиона евро с последующим правом выкупа за пять млн, что не устраивает итальянский клуб. Стороны продолжают переговоры.

Напомним, что Далот перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» в 2018 году за 22 миллиона евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Милан». В составе итальянского клуба защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.