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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Вулверхэмптона» Коуди

02 Августа 2021 • 14:15 Комментировать
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«Тоттенхэм» может подписать защитника «Вулверхэмптона» Конора Коуди, передаёт Football Insider. Сообщается, что лондонский клуб в ближайшее время свяжется с руководством «волков», чтобы обсудить возможный трансфер.

В переходе заинтересован лично новый главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту, который возглавлял «Вулверхэмптон» последние четыре года. Под руководством португальца именно защитник был капитаном команды.

Напомним, что Коуди перешёл в «Вулверхэмптон» из «Хаддерсфилда» в 2015 году за почти три миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей, в которых он забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Трансферы футбола - лето 2021 Конор Коуди
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