«Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Вулверхэмптона» Коуди

«Тоттенхэм» может подписать защитника «Вулверхэмптона» Конора Коуди, передаёт Football Insider. Сообщается, что лондонский клуб в ближайшее время свяжется с руководством «волков», чтобы обсудить возможный трансфер.

В переходе заинтересован лично новый главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту, который возглавлял «Вулверхэмптон» последние четыре года. Под руководством португальца именно защитник был капитаном команды.

Напомним, что Коуди перешёл в «Вулверхэмптон» из «Хаддерсфилда» в 2015 году за почти три миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей, в которых он забил один гол.