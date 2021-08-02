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Англия. Премьер-лига

Кейн бойкотировал тренировку «Тоттенхэма»

02 Августа 2021 • 13:45 Комментировать
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Главная звезда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн не явился на тренировочное занятие команды. Сегодня, 2 августа, нападающий должен был приступить к работе после отпуска, однако, по данным Sky Sports, он до сих пор не прибыл в расположение «шпор».

Британские СМИ предполагают, что таким образом бомбардир хочет добиться трансфера в «Манчестер Сити». Ранее стало известно о выгодном предложении игроку со стороны «горожан». Чемпион АПЛ готов подписать с Кейном контракт на пять лет с заработной платой в размере 21 миллиона евро.

Стоимость потенциального трансфера оценивается в 187 миллионов евро.

Кейн - воспитанник академии «Тоттенхэма». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
LMI
02 Августа 2021 в 14:02
Ай-яй-яй. Нехорошо ведет себя, нехорошо
Mapgarita
02 Августа 2021 в 14:38
А, как еще бороться с этим евреем (Леви). Год назад он обещал Кейну, что отпустит...
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