Кейн бойкотировал тренировку «Тоттенхэма»

Главная звезда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн не явился на тренировочное занятие команды. Сегодня, 2 августа, нападающий должен был приступить к работе после отпуска, однако, по данным Sky Sports, он до сих пор не прибыл в расположение «шпор».

Британские СМИ предполагают, что таким образом бомбардир хочет добиться трансфера в «Манчестер Сити». Ранее стало известно о выгодном предложении игроку со стороны «горожан». Чемпион АПЛ готов подписать с Кейном контракт на пять лет с заработной платой в размере 21 миллиона евро.

Стоимость потенциального трансфера оценивается в 187 миллионов евро.

Кейн - воспитанник академии «Тоттенхэма». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.