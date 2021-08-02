Зинченко сообщил о рождении дочери

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал отцом. 1 августа жена футболиста Влада Седан родила девочку.

«Родная, спасибо тебе. Вы - моя жизнь!», - сообщил о рождении ребенка Зинченко в своем инстаграм-аккаунте.

24-летний футболист известен в чемпионате России по выступлениям за «Уфу». После сезона в РПЛ украинский игрок переехал в Англию, подписав контракт с "Манчестер Сити". В сезоне-2016/2017 Зинченко играл на правах аренды за голландский ПСВ. После возвращения Александр закрепился в составе «горожан» и стал все чаще выходить на поле.

В прошлом сезоне он провел 20 матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.