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Англия. Премьер-лига

Зинченко сообщил о рождении дочери

02 Августа 2021 • 11:11 Комментировать
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Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал отцом. 1 августа жена футболиста Влада Седан родила девочку.

«Родная, спасибо тебе. Вы - моя жизнь!», - сообщил о рождении ребенка Зинченко в своем инстаграм-аккаунте.

24-летний футболист известен в чемпионате России по выступлениям за «Уфу». После сезона в РПЛ украинский игрок переехал в Англию, подписав контракт с "Манчестер Сити". В сезоне-2016/2017 Зинченко играл на правах аренды за голландский ПСВ. После возвращения Александр закрепился в составе «горожан» и стал все чаще выходить на поле.

В прошлом сезоне он провел 20 матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

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Александр Зинченко
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