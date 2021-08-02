«Тоттенхэм» - очередной претендент на Адаму Траоре

Испанский нападающий Адама Траоре, правами на которого владеет «Вулверхэмптон», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом рапортует портал Daily Mail.

Согласно сведениям британского таблоида, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Ранее о желании подписать форварда заявили «Ливерпуль» и «Лидс». Стоимость Траоре на трансферном рынке составляет 30 миллионов евро.

В составе «волков» Адама выступает с августа 2018 года. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий принял участие в 37 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.