Украинский защитник Александр Зинченко, выступающий на клубном уровне за «Манчестер Сити», узнал пол своего будущего ребенка.

В инстаграм-аккаунте футболист «горожан» опубликовал ролик, на котором он с завязанными глазами выходит на стадион «Олимпийский», который находится в Киеве. Одни из ворот были обвешаны воздушными шарами, и Зинченко пробил в один из них мячом. Шар взорвался, и на газон посыпались розовые конфетти. После этого на табло футбольной арены зажглась надпись It`s a girl («Это девочка»).

Ранее стало известно, что Александр пожертвовал призовые с Евро-2020 на благотворительность.