«Арсенал» и «Челси» интересуются Эдегором

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Fichajes. Сообщается, что к игроку проявляют интерес «Арсенал» и «Челси».

Сам игрок заинтересован в смене клуба, так как не уверен, что будет основным игроком «сливочных». Английские команды хотят воспользоваться этой ситуацией и предложить ему контракт.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Эдегор провёл в «Арсенале». В составе лондонского клуба он сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «канониров» Микель Артета подтвердил, что Джака остаётся в «Арсенале».