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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» и «Челси» интересуются Эдегором

02 Августа 2021 • 00:59 Комментировать
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Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Fichajes. Сообщается, что к игроку проявляют интерес «Арсенал» и «Челси».

Сам игрок заинтересован в смене клуба, так как не уверен, что будет основным игроком «сливочных». Английские команды хотят воспользоваться этой ситуацией и предложить ему контракт.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Эдегор провёл в «Арсенале». В составе лондонского клуба он сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. 

Ранее главный тренер «канониров» Микель Артета подтвердил, что Джака остаётся в «Арсенале»

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Евро-Футбол.Ру,
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