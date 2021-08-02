Лондонский «Тоттенхэм» присоединился к гонке за итальянским полузащитником «Сассуоло», новоиспеченным чемпионом Европы Мануэлем Локателли. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, продолжение выступлений в лондонском клубе Гарри Винкса и Мусса Сиссоко находится под вопросом, поэтому тренер Нуну Эшпириту Санту хочет получить укрепление в средней линии.

Ранее стало известно, что «Сассуоло» будет рассматривать лишь «достойные» предложения по своему полузащитнику. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро, согласно порталу Transfermarkt.