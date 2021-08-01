Мхитарян - о ситуации с Моуринью в «МЮ»: Что было в Манчестере, то остаётся там

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал, как ему работалось с нынешним главным тренером римлян Жозе Моуринью, когда они были в «Манчестер Юнайтед».

«То, что было в Манчестере, остается в Манчестере. Мы оба взрослые люди, которые хотят выиграть трофей с «Ромой». Это единственное, о чем мы думаем сейчас», - цитирует Мхитаряна Corriere dello Sport.

Напомним, что Мхитарян под руководством Моуринью в «Манчестер Юнайтед» играл с 2016 по 2018 год. В составе манчестерского клуба он провёл 63 матча, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Мхитарян перешёл в «Рому» из «Арсенала» в 2020 году на правах свободного агента. Его контракт с клубом действует до июня 2022 года.