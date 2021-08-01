Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

Мхитарян - о ситуации с Моуринью в «МЮ»: Что было в Манчестере, то остаётся там

01 Августа 2021 • 23:19 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал, как ему работалось с нынешним главным тренером римлян Жозе Моуринью, когда они были в «Манчестер Юнайтед».

«То, что было в Манчестере, остается в Манчестере. Мы оба взрослые люди, которые хотят выиграть трофей с «Ромой». Это единственное, о чем мы думаем сейчас», - цитирует Мхитаряна Corriere dello Sport. 

Напомним, что Мхитарян под руководством Моуринью в «Манчестер Юнайтед» играл с 2016 по 2018 год. В составе манчестерского клуба он провёл 63 матча, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Мхитарян перешёл в «Рому» из «Арсенала» в 2020 году на правах свободного агента. Его контракт с клубом действует до июня 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
01 Августа
23:19 · Англия. Премьер-лига
Мхитарян - о ситуации с Моуринью в «МЮ»: Что было в Манчестере, то остаётся там
22:49 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Сандерленда» Филлипс - о трансфере Уайта: «Арсенал» переплатил за него»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Данн: «Диаш молод, но вокруг него особая аура»
22:22 · Англия. Премьер-лига
Артета дал неутешительный прогноз по травме Томаса Партея
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сделает ещё одно предложение «Аталанте» по Ромеро
21:13 · Англия. Премьер-лига
В товарищеском матче судья показал желтую карточку всем фанатам одной из команд
20:59 · Англия. Премьер-лига
Артета подтвердил, что Джака остается в «Арсенале»
20:50 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» раздумывает над трансфером Боатенга
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может включить Алонсо в сделку с «Севильей» по Кунде
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить Погба 20 миллионов евро в случае ухода игрока этим летом
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» нацелился на Асенсио слухи
19:42 · Англия. Премьер-лига
Давинсон Санчес может перейти в «Севилью»
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» присоединился к гонке за Мартинесом слухи
19:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вырвал победу в товарищеском матче с «Арсеналом»
18:07 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не может договориться с «Манчестер Сити» по поводу нового контракта
Все новости