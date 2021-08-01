Бывший игрок «Сандерленда» Филлипс - о трансфере Уайта: «Арсенал» переплатил за него»

Бывший игрок «Сандерленда» Кевин Филлипс высказался по поводу трансфера защитника Бена Уайта в «Арсенал». Переход англичанина из «Брайтона» обошёлся «канонирам» в 58,5 млн евро.

«В «Арсенале» сразу же оказывают на такого молодого игрока слишком большое давление, выдав ему игровой номер, который ранее носили Патрик Виейра и Сеск Фабрегас. Как по мне, то «Арсенал» переплатил за него. Это слишком большая цена. Да, это определенно качественный игрок, но у него по сути был лишь один сезон на высоком уровне. 50 миллионов фунтов - чертовски большая сумма, и она только добавляет давление на игрока. Мы уже видели примеры молодых игроков с завышенными ценниками, которые не справлялись с давлением», - цитирует Филлипса Daily Mail.