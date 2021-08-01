Данн: «Диаш молод, но вокруг него особая аура»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Ричард Данн поделился мнением о центральном защитнике Рубене Диаше.

«Никто из центральных защитников АПЛ не был с ним на одном уровне в прошлом сезоне, поэтому надеюсь, что он продолжит прогрессировать. Думаю, что он уже освоился и может прибавлять ещё. Не удивлюсь, если в ближайшие годы он станет капитаном команды. Он поразил всех и провел удивительный сезон», - цитирует Данна пресс-служба чемпионов Англии.

Напомним, что Рубен Диаш перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в 2020 году за 68 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 32 матча в АПЛ, в которых он забил один гол. Его контракт с клубом действует до 2026 года.