Артета дал неутешительный прогноз по травме Томаса Партея

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о повреждении, которое заработал ганский полузащитник команды Томас Партей во время сегодняшнего товарищеского поединка против земляков из «Челси».

На послематчевой пресс-конференции Артета подчеркнул, что «всё выглядело не очень хорошо» и предположил, что ганец пропустит первый матч чемпионата Англии против «Брентфорда».

Томас Партей получил травму после подката хавбека оппонентов Рубена Лофтуса-Чика. Стопа Партея вывернулась неестественным образом.

Товарищеский поединок двух лондонских команд завершился победой «Челси» 2:1.