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Англия. Премьер-лига

В товарищеском матче судья показал желтую карточку всем фанатам одной из команд

01 Августа 2021 • 21:13 Комментировать
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Во время вчерашнего товарищеского матча между английскими «Бристоль Сити» и «Астон Виллой» произошел необычный случай. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По свидетельствам источника, главный арбитр встречи Кевин Френд показал жёлтую карточку всем фанатам «Астон Виллы». Случилось это из-за оскорблений в адрес судьи.

Перед «получением» предупреждения, камеры зафиксировали момент, в котором фанаты начинают просить прощения у Кевина Френда, адресуя тому соответствующие жесты. Желтую карточку болельщики встретили овациями в адрес рефери.

По итогам матча «Астон Вилла» разбила соперников, забив тем три безответных мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Бристоль Сити Кевин Френд Астон Вилла
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