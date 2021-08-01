В товарищеском матче судья показал желтую карточку всем фанатам одной из команд

Во время вчерашнего товарищеского матча между английскими «Бристоль Сити» и «Астон Виллой» произошел необычный случай. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По свидетельствам источника, главный арбитр встречи Кевин Френд показал жёлтую карточку всем фанатам «Астон Виллы». Случилось это из-за оскорблений в адрес судьи.

Перед «получением» предупреждения, камеры зафиксировали момент, в котором фанаты начинают просить прощения у Кевина Френда, адресуя тому соответствующие жесты. Желтую карточку болельщики встретили овациями в адрес рефери.

По итогам матча «Астон Вилла» разбила соперников, забив тем три безответных мяча.