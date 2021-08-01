«МЮ» раздумывает над трансфером Боатенга

«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника Жерома Боатенга, который сейчас находится без клуба, передаёт Daily Mail.

В манчестерском клубе хотят усилить центр защиты. Недавно «МЮ» подтвердил переход защитника Рафаэля Варана, однако в клубе также думают над подписанием контракта с Боатенгом, который обойдётся клубу бесплатно.

Напомним, что немецкий защитник находится без клуба с этого лета. Последним его клубом была «Бавария», за которую он выступал с 2011 года. В составе немецкого клуба он сыграл 363 матча, в которых забил десять голов и отдал 25 результативных передач.