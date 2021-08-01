«Челси» может включить Алонсо в сделку с «Севильей» по Кунде

Защитник «Челси» может включить защитника Маркоса Алонсо в сделку с «Севильей» по Жюлю Кунде, передаёт Express Sport. Сообщается, что футболист пропустил сегодняшний товарищеский матч против «Арсенала», так как должен вылететь в ближайшее время в Испанию.

Напомним, что Алонсо перешёл в «Челси» из «Фиорентины» в 2016 году за 23 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 13 матчей в АПЛ, в которых он забил два гола.

Ранее сообщалось, что «Челси» вступил в переговоры с «Севильей» по трансферу Кунде. Андалусийцы намерены получить за своего игрока 80 миллионов евро.

Также стало известно, что «Севилья» может подписать защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.