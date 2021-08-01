Давинсон Санчес может перейти в «Севилью»

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может продолжить карьеру в чемпионате Испании, передаёт Daily Mail. Сообщается, что игроком интересуется «Севилья».

Испанский клуб начал искать замену Жюлю Кунде, который близок к переходу в «Челси». Именно поэтому андалусийцы обратили внимание на защитника лондонского клуба.

Напомним, что Санчес перешёл в «Тоттенхэм» из «Аякса» за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 18 матчей в АПЛ, в которых он не отмечался результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Челси» начал переговоры с «Севильей» по поводу трансфера Жюля Кунде. В испанском клубе намерены получить за трансфер 80 миллионов евро.