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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» присоединился к гонке за Мартинесом слухи

01 Августа 2021 • 19:22 Комментировать
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«Тоттенхэм» присоединился к гонке за аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, лондонский клуб обратил внимание на аргентинца, так как уже ищет потенциального сменщика англичанина Гарри Кейна, которого слухи активно связывают с переходом в другие команды.

Сообщается, что деньги, в потенциале вырученные с продажи Кейна, пойдут на приобретение именно Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что «Интер» просит за аргентинца 80 миллионов евро и уже успел отклонить предложения лондонского «Арсенала» и мадридского «Атлетико».

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