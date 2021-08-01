Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

«Челси» вырвал победу в товарищеском матче с «Арсеналом»

01 Августа 2021 • 19:12 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

«Арсенал» с «Челси» провели товарищеский матч в Лондоне. Команды привычно использовали множество замен, что сказалось на ходе матча. Что касается забитых мячей, Кай Хаверц открыл счет в середине первого тайма, спустя 42 минут Гранит Джака здорово сыграл после подачи углового, но тут же Тэмми Абрахам наказал «канониров» за грубую ошибку в обороне - 2:1.

Протокол игры  
Арсенал 1:2 Челси
    27' Хаверц Кай (0:1)
(1:1) Джака Гранит 69'    
    72' Абрахам Тэмми (1:2)
Лено Бернд Тирни Киран   71' (Нкетиа Эдди (   71') Холдинг Роб   46' (Уайт Бен (   46') Чамберс Калум   70' (Уиллок Джо (   70') Мари Пабло   71' (Бельерин Эктор (   71') Эльнени Мохамед   70' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (   70') Парти Томас   39' (Джака Гранит (   39') Пепе Николя Смит-Роу Эмил   76' (Колашинац Сеад (   76') Ляказетт Александр   70' (Тавареш Нуну (   70') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Нелсон Райс Оквонко Артур Рунарссон Рунар Виллиан Боргес Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Менди Эдуар   64' (Аррисабалага Кепа (   64') Зума Курт   46' (Абрахам Тэмми (   46') Чалоба Трево   89' (Кларк-Солтер Джейк (   89') Рюдигер Антонио   46' (Дзаппакоста Давиде (   46') Лофтус-Чик Рубен   64' (Баркли Росс (   64') Ковачич Матео   46' (Сарр Маланг (   46') Хадсон-Одои Каллум   64' (Бачуайи Миши (   64') Пулишич Кристиан   64' (Баба Абдул (   64') Зиеш Хаким   64' (Канте Н'Голо (   64') Хаверц Кай   47' (Стерлинг Дюжон (   47') Вернер Тимо   46' (Дринкуотер Дэнни (   46')
01 августа.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
LMI
01 Августа 2021 в 19:29
Пока ничего в Арсенале не изменилось. Ступор в атаке и полнейшие провалы в обороне. Лено вообще чудит не по детски
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
19:42 · Англия. Премьер-лига
Давинсон Санчес может перейти в «Севилью»
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» присоединился к гонке за Мартинесом слухи
19:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вырвал победу в товарищеском матче с «Арсеналом»
18:07 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не может договориться с «Манчестер Сити» по поводу нового контракта
16:57 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» слухи
16:35 · Англия. Премьер-лига
Барбоса может продолжить карьеру в Англии слухи
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Лион» сделал запрос по защитнику «Челси» слухи
16:11 · Англия. Премьер-лига
Пулишич признался, что обращался за помощью к психотерапевту
15:59 · Англия. Премьер-лига
Представители Сауля отправятся в Англию на переговоры с потенциальными покупателями слухи
15:34 · Англия. Премьер-лига
В случае подписания Грилиша у «Манчестер Сити» не останется денег на трансфер Кейна
14:49 · Англия. Премьер-лига
Кэхилл покинул «Кристал Пэлас» официально
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Рома» установила сроки, в которые Джака должен принять решение по трансферу
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» возобновил свой интерес к Берге слухи
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» открыл футбольную академию в Австралии
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может приобрести звезду Олимпиады слухи
Все новости