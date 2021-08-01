«Челси» вырвал победу в товарищеском матче с «Арсеналом»

«Арсенал» с «Челси» провели товарищеский матч в Лондоне. Команды привычно использовали множество замен, что сказалось на ходе матча. Что касается забитых мячей, Кай Хаверц открыл счет в середине первого тайма, спустя 42 минут Гранит Джака здорово сыграл после подачи углового, но тут же Тэмми Абрахам наказал «канониров» за грубую ошибку в обороне - 2:1.
Протокол игры
|27' Хаверц Кай (0:1)
|(1:1) Джака Гранит 69'
|72' Абрахам Тэмми (1:2)
Лено Бернд • Тирни Киран 71' ( Нкетиа Эдди ( 71') • Холдинг Роб 46' ( Уайт Бен ( 46') • Чамберс Калум 70' ( Уиллок Джо ( 70') • Мари Пабло 71' ( Бельерин Эктор ( 71') • Эльнени Мохамед 70' ( Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 70') • Парти Томас 39' ( Джака Гранит ( 39') • Пепе Николя • Смит-Роу Эмил 76' ( Колашинац Сеад ( 76') • Ляказетт Александр 70' ( Тавареш Нуну ( 70') • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Нелсон Райс • Оквонко Артур • Рунарссон Рунар • Виллиан Боргес • Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Менди Эдуар 64' ( Аррисабалага Кепа ( 64') • Зума Курт 46' ( Абрахам Тэмми ( 46') • Чалоба Трево 89' ( Кларк-Солтер Джейк ( 89') • Рюдигер Антонио 46' ( Дзаппакоста Давиде ( 46') • Лофтус-Чик Рубен 64' ( Баркли Росс ( 64') • Ковачич Матео 46' ( Сарр Маланг ( 46') • Хадсон-Одои Каллум 64' ( Бачуайи Миши ( 64') • Пулишич Кристиан 64' ( Баба Абдул ( 64') • Зиеш Хаким 64' ( Канте Н'Голо ( 64') • Хаверц Кай 47' ( Стерлинг Дюжон ( 47') • Вернер Тимо 46' ( Дринкуотер Дэнни ( 46')
01 августа.