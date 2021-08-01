«Челси» вырвал победу в товарищеском матче с «Арсеналом»

«Арсенал» с «Челси» провели товарищеский матч в Лондоне. Команды привычно использовали множество замен, что сказалось на ходе матча. Что касается забитых мячей, Кай Хаверц открыл счет в середине первого тайма, спустя 42 минут Гранит Джака здорово сыграл после подачи углового, но тут же Тэмми Абрахам наказал «канониров» за грубую ошибку в обороне - 2:1.