Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

Стерлинг не может договориться с «Манчестер Сити» по поводу нового контракта

01 Августа 2021 • 18:07 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Переговоры нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга со своим клубом по поводу нового контракта зашли в тупик, передаёт The Mirror.

Действующее соглашение Стерлинга с «Манчестер Сити» действует до июня 2023 года. Сам игрок не торопится продлевать контракт, так как хочет знать, какая роль его ждёт в команде после прихода Джека Грилиша из «Астон Виллы».

Напомним, что Стерлинг стал игроком «Манчестер Сити» в 2015 году, перейдя из «Ливерпуля» в 2015 году за почти 64 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в АПЛ, в которых он забил десять голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» готова продать Джека Грилиша в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
19:42 · Англия. Премьер-лига
Давинсон Санчес может перейти в «Севилью»
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» присоединился к гонке за Мартинесом слухи
19:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вырвал победу в товарищеском матче с «Арсеналом»
18:07 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не может договориться с «Манчестер Сити» по поводу нового контракта
16:57 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» слухи
16:35 · Англия. Премьер-лига
Барбоса может продолжить карьеру в Англии слухи
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Лион» сделал запрос по защитнику «Челси» слухи
16:11 · Англия. Премьер-лига
Пулишич признался, что обращался за помощью к психотерапевту
15:59 · Англия. Премьер-лига
Представители Сауля отправятся в Англию на переговоры с потенциальными покупателями слухи
15:34 · Англия. Премьер-лига
В случае подписания Грилиша у «Манчестер Сити» не останется денег на трансфер Кейна
14:49 · Англия. Премьер-лига
Кэхилл покинул «Кристал Пэлас» официально
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Рома» установила сроки, в которые Джака должен принять решение по трансферу
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» возобновил свой интерес к Берге слухи
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» открыл футбольную академию в Австралии
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может приобрести звезду Олимпиады слухи
Все новости