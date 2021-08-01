Стерлинг не может договориться с «Манчестер Сити» по поводу нового контракта

Переговоры нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга со своим клубом по поводу нового контракта зашли в тупик, передаёт The Mirror.

Действующее соглашение Стерлинга с «Манчестер Сити» действует до июня 2023 года. Сам игрок не торопится продлевать контракт, так как хочет знать, какая роль его ждёт в команде после прихода Джека Грилиша из «Астон Виллы».

Напомним, что Стерлинг стал игроком «Манчестер Сити» в 2015 году, перейдя из «Ливерпуля» в 2015 году за почти 64 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в АПЛ, в которых он забил десять голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» готова продать Джека Грилиша в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.