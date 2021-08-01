«Барселона» продолжает поиски нападающего, несмотря на подписание Мемфиса Депая. Руководство каталонского клуба хочет перестраховаться, если клуб летом все же покинет Антуан Гризманн.

Испанская спортивная газета Diario передает, что одним из потенциальных новичков гранда может стать 24-летний форвард «Вулверхэмптона» Рафа Мир. Ходят слухи, что агент футболиста Жорже Мендеш предложил руководству «сине-гранатовых» услуги своего клиента.

Transfermarkt оценивает испанца в 12 миллионов евро, но его трансферная стоимость наверняка возрастет после Олимпийских игр в Токио. Вчера Рафа оформил хет-трик в ворота сборной Кот-д'Ивуара, вытащив свою сборную в полуфинал соревнований.