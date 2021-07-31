Кейн скажет президенту «Тоттенхэма», что хочет присоединиться к Грилишу в «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен сменить команду, передаёт The Telegraph. Игрок планирует встретиться с президентом «шпор» Даниэлем Леви, чтобы рассказать ему о своих планах.

По сообщениям источника, Кейн скажет президенту, что хочет присоединиться к Джеку Грилишу, который близок к переходу в «Манчестер Сити». Нападающий хочет покинуть «Тоттенхэм» и перебраться к чемпионам Англии, однако Леви по-прежнему намерен удержать его.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» согласилась отпустить Джека Грилиша в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Кейна 35 матчей в АПЛ, в которых он забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.