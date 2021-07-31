Фирмино может покинуть «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может покинуть команду, передаёт The Athletic. Сообщается, что «красные» ещё не начали переговоры с бразильцем по поводу нового контракта, а старый истекает в июне 2023 года.

Сейчас руководство «Ливерпуля» ведёт переговоры с шестью ключевыми игроками по поводу продления соглашений и в этом списке не оказалась бразильца. Вчера мерсисайдцы объявили о продлении контракта с Трентом Александром-Арнольдом до 2025 года. Следующими должны стать Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо и Алиссон. Дальнейшая судьба бразильского нападающего на «Энфилде» пока неизвестна.

Напомним, что Фирмино перешёл в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году за 41 миллион евро. В прошлом сезоне на его счету 36 матчей в АПЛ, в которых он забил девять голов и отдал семь результативных передач.