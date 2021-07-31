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Англия. Премьер-лига

«МЮ» намерен предложить Шоу новый контракт

31 Июля 2021 • 20:49 Комментировать
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт Daily Mail. Действующее соглашение игрока с вице чемпионами Англии рассчитано до 2023 года.

В клубе впечатлены прогрессом защитника в прошлом сезоне и намерены сохранить его. Отмечается, что англичанину также хотят повысить зарплату.

Напомним, что Шоу перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Саутгемптона» в 2014 году за 37,5 миллионов евро. В прошлом сезоне он провёл 32 матча в АПЛ, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее также стало известно, когда защитник Рафаэль Варан подпишет контракт с командой Сульшера.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу
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