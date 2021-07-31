«Арсенал» готовит предложение по Мартинесу

«Арсенал» продолжает интересоваться нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом, передаёт The Athletic. Руководство «канониров» связалось с миланским клубом, чтобы обсудить возможный переход игрока.

Сообщается, что трансфер футболиста будет зависеть от ситуации с нападающим «Арсенала» Александром Ляказеттом. В лондонском клубе хотят расстаться с игроком и готовы рассмотреть предложения других команд. Также интерес к Мартинесу проявляет «Тоттенхэм», который является главным конкурентом «Арсенала» в борьбе за игрока. «Шпоры» видят в аргентинце замену Харри Кейну, который может перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, что Мартинес стал игроком «Интера» в 2018 году, перейдя из аргентинского «Расинга» за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 38 матчей в Серии А, в которых он забил 17 голов и отдал десять результативных передач. Также вместе с миланским клубом он стал чемпионом Италии.