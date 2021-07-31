«Вест Хэм» намерен опередить конкурентов в борьбе за Зума

«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Челси» Курту Зума, передаёт Telefoot. «Молотобойцы» намерены опередить других конкурентов в борьбе за француза.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас», однако команда Дэвида Мойеса намерена является фаворитом в этой гонке. Отмечается, что «Вест Хэм» готов предложить больше денег, чтобы заполучить защитника «синих».

Напомним, что Зума перешёл в «Челси» из «Сент-Этьенна» в 2014 году за 14,6 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 24 матча в Премьер-лиге, в которых он забил пять голов.

Также стало известно, что «Вест Хэм» хочет подписать защитника «Шахтёра» Николая Матвиенко.