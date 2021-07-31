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Англия. Премьер-лига

«Вест Хэм» намерен опередить конкурентов в борьбе за Зума

31 Июля 2021 • 17:52 Комментировать
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«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Челси» Курту Зума, передаёт Telefoot. «Молотобойцы» намерены опередить других конкурентов в борьбе за француза.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас», однако команда Дэвида Мойеса намерена является фаворитом в этой гонке. Отмечается, что «Вест Хэм» готов предложить больше денег, чтобы заполучить защитника «синих».

Напомним, что Зума перешёл в «Челси» из «Сент-Этьенна» в 2014 году за 14,6 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 24 матча в Премьер-лиге, в которых он забил пять голов.

Также стало известно, что «Вест Хэм» хочет подписать защитника «Шахтёра» Николая Матвиенко.

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Челси Вест Хэм Курт Зума Трансферы футбола - лето 2021
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