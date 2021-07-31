Харт согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Селтик»

Вратарь «Тоттенхэма» Джо Харт близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Шотландии, передаёт Football Insider. Сообщается, что предметный интерес к игроку проявляет «Селтик».

Сам вратарь не против сменить команду и даже готов пойти на снижение зарплаты, чтобы переход в шотландский клуб состоялся. Контракт игрока с лондонским клубом действует до июня 2022 года.

Напомним, что Харт стал игроком «Тоттенхэма» в 2020 году, перейдя из «Бёрнли» на правах свободного агента. Ранее он также выступал за «Манчестер Сити», «Торино» и «Вест Хэм». В прошлом сезоне он провёл десять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов.

Напомним, что ранее «Тоттенхэм» объявил о переходе вратаря «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.