«Манчестер Сити» предлагает Кейну 21 млн евро в год

Центрфорвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает оставаться трансферной целью «Манчестер Сити».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Николо Скира, боссы клуба из Манчестера предложат бомбардиру пятилетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере 21 миллиона евро.

Ранее появилась новость, что «шпоры» уже нашли замену Кейну. Лондонский клуб рассматривает кандидатуру сербского нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины».

Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» рассчитан еще на три года. По оценке экспертов портала transfermarkt, стоимость 28-летнего форварда составляет 120 миллионов евро.