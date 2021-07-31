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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Сити» предлагает Кейну 21 млн евро в год

31 Июля 2021 • 16:24 Комментировать
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Центрфорвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает оставаться трансферной целью «Манчестер Сити».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Николо Скира, боссы клуба из Манчестера предложат бомбардиру пятилетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере 21 миллиона евро.

Ранее появилась новость, что «шпоры» уже нашли замену Кейну. Лондонский клуб рассматривает кандидатуру сербского нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины».

Контракт Гарри с «Тоттенхэмом» рассчитан еще на три года. По оценке экспертов портала transfermarkt, стоимость 28-летнего форварда составляет 120 миллионов евро.

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Манчестер Сити Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Kalibr
31 Июля 2021 в 16:56
Думаю, что всем давно понятно, куда он рванёт после ТТХ.
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