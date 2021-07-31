«Ньюкасл» предложит новый контракт главному тренеру

Боссы «Ньюкасла» приняли решение о будущем главного тренера команды Стива Брюса. Как сообщает Daily Star, 60-летнему специалисту предложат новое трехлетнее соглашение.

Действующий контракт наставника с «сороками» истекает по окончании сезона-2021/2022. Пост рулевого команды Стив занимает с 2019 года.

По итогам прошлого сезона «Ньюкасл» финишировал на 12 строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата Англии «сороки» встретятся с лондонским «Вест Хэмом». Поединок состоится 15 августа и начнется в 16:00 по московскому времени.