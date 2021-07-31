Хамес ответил на вопрос о своём будущем

Колумбиец Хамес Родригес, который выставлен на трансфер «Эвертоном», пока не определился с новым местом работы. Об этом полузащитник поведал во время стрима на платформе Twitch.

«Мне часто задают вопросы о том, где я продолжу карьеру. Пока без понятия, не так все просто. Я хотел бы быть там, где меня желают видеть», - сказал 30-летний футболист.

До перехода в «Эвертон» Родигес защищал цвета мадридского «Реала». В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги колумбиец провел 23 поединка, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.

Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до 2022 года, а трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.