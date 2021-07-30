Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд продлил контракт со своим нынешним клубом до 2025 года, передаёт пресс-служба «красных».

«Для меня большая честь получить эту возможность и проявить доверие к клубу. «Ливерпуль» является лучшим местом для продолжения моей карьеры. Это единственный клуб, за который я когда-либо болел, поэтому находиться здесь так долго и продлить контракт - это потрясающий момент для меня и моей семьи. Я действительно живу мечтой каждый день. Возможность представлять клуб и быть рядом с этими игроками - это привилегия для меня, и мне очень повезло, что я нахожусь здесь», - цитирует защитника сайт «Ливерпуля».

Напомним, что Александер-Арнольд является воспитанником «красных». В прошлом сезоне на его счету 36 матчей в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал семь результативных передач.