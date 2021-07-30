Полузащитник «Арсенала» Виллиан не заинтересован в переходе в чемпионат Саудовской Аравии, передаёт ESPN Brasil. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес местный «Аль-Ахли».

Несмотря на это, Виллиан близок к тому, чтобы покинуть «Арсенал» в это трансферное окно. У лондонского клуба пока нет предложения по бразильцу, однако в руководстве готовы расстаться с игроком.

Напомним, что Виллиан стал игроком «Арсенала» в прошлом году, перейдя из «Челси» на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 25 матчей в АПЛ, в которых он забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее «Арсенал» официально объявил о переходе защитника «Брайтона» Бена Уайта.