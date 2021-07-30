Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

Виллиан не заинтересован в переходе в чемпионат Саудовской Аравии

30 Июля 2021 • 18:45 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Полузащитник «Арсенала» Виллиан не заинтересован в переходе в чемпионат Саудовской Аравии, передаёт ESPN Brasil. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес местный «Аль-Ахли».

Несмотря на это, Виллиан близок к тому, чтобы покинуть «Арсенал» в это трансферное окно. У лондонского клуба пока нет предложения по бразильцу, однако в руководстве готовы расстаться с игроком.

Напомним, что Виллиан стал игроком «Арсенала» в прошлом году, перейдя из «Челси» на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 25 матчей в АПЛ, в которых он забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее «Арсенал» официально объявил о переходе защитника «Брайтона» Бена Уайта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Виллиан Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
20:17 · Англия. Премьер-лига
Повторное тестирование игроков «МЮ» не выявило коронавируса в команде
19:57 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд продлил контракт с «Ливерпулем» официально
19:16 · Англия. Премьер-лига
Абрахам хочет получать в 3,5 раза больше денег при уходе из «Челси»
19:01 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Эвертона» Годфри: «Наша цель – еврокубки»
18:45 · Англия. Премьер-лига
Виллиан не заинтересован в переходе в чемпионат Саудовской Аравии
18:34 · Англия. Премьер-лига
Олбрайтон продлил контракт с «Лестером»
18:14 · Англия. Премьер-лига
Уайт - игрок «Арсенала» официально
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов предложить Джаке новый контракт
17:41 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Челси» Беттинелли: «Я намерен помочь своей новой команде»
17:21 · Англия. Премьер-лига
Бывший вингер «Суонси» объявил о завершении карьеры футболиста
16:43 · Англия. Премьер-лига
Мартинес не заинтересован в переходе в «Арсенал»
16:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» начал переговоры по Бруну Гимараешу
16:12 · Россия. Премьер-лига
Федун назвал слухи о покупке «Вулверхэмптона» «сказками»
15:56 · Англия. Премьер-лига
Варан попрощался с «Реалом»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Зиеш не против перехода в «Милан» слухи
Все новости