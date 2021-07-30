«Арсенал» объявил о трансфере защитника «Брайтона» Бена Уайта, передаёт пресс-служба лондонского клуба.

Футболист подписал контракт до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что переход защитника сборной Англии обойдётся «канонирам» в 55 миллионов евро. В новом клубе англичанин будет выступать под четвёртым номером.

Уайт является воспитанником «Брайтона». В прошлом сезоне на его счету 36 матчей в АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

Напомним, что ранее «Арсенал» продлил контракт с полузащитником Эмилем Смитом-Роу до 2026 года. Также стало известно, что «канониры» могут предложить новый контракт Граниту Джаке, которым активно интересуется «Рома».