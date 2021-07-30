Новичок «Челси» Беттинелли: «Я намерен помочь своей новой команде»

Новичок «Челси» Маркус Беттинелли прокомментировал свой переход в лондонский клуб. Напомним, что вратарь присоединился к «синим» на правах свободного агента.

«В прошлом сезоне я сыграл много матчей. В новом меня ждёт другая роль, но я очень рад этому. Я постараюсь многому научиться и помочь команде, как можно больше. Я намерен сделать всё, что есть в моих силах, чтобы принести пользу «Челси», - цитирует Беттинелли Evening Standard.

Последним клубом Беттинелли был «Фулхэм», воспитанником которого он является. Также он выступал за «Дартфорд», «Аккрингтон» и «Миддлсбро».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Хаким Зиеш не против перейти в «Милан».