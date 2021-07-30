Бывший вингер «Суонси» объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший игрок «Суонси» Натан Дайер объявил о завершении карьеры футболиста. Об этом сообщает Sportslens.

Профессиональную карьеру Дайер начал в 2005 году в «Саутгемптоне» после 10 лет пребывания в молодежных командах клуба. Большую часть своей карьеры футболист провел в валлийском «Суонси». В сезоне 2010/11 Дайер отыграл за «Суонси» все 46 поединков в Чемпионшипе, помогая команде завоевать первую в истории путевку в Премьер-лигу Англии.

Дайер выиграл за карьеру два трофея: Кубок английской лиги со «Суонси» в 2013 году и титул чемпиона Англии с фантастическим «Лестером» Клаудио Раньери в 2016 году.