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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» начал переговоры по Бруну Гимараешу

30 Июля 2021 • 16:43 Комментировать
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Лондонский «Арсенал» начал переговоры по полузащитнику «Лиона» Бруну Гимараешу. Об этом сообщает Goal.

По свидетельствам источника, трансфер полузащитника может обойтись «канонирам» в 30-35 миллионов евро. Лично главный тренер лондонцев заинтересован в футболисте «Лиона» после усложнения переговоров с «Сассуоло» по Мануэлю Локателли.

Утверждается, что «Лион» не будет возражать продаже игрока, так как клуб потерпел уход ключевого игрока Мемфиса Депая в «Барселону», при этом не выручив за игрока ни одного евро.

Бруну Гимараеш выступает за «Лион» с 2020 года. Всего за клуб футболист провел 36 матчей,  которых забил 3 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Арсенал Лондон Микель Артета Сассуоло Мануэль Локателли Бруну Гимараеш Трансферы футбола - лето 2021
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