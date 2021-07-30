«Арсенал» начал переговоры по Бруну Гимараешу

Лондонский «Арсенал» начал переговоры по полузащитнику «Лиона» Бруну Гимараешу. Об этом сообщает Goal.

По свидетельствам источника, трансфер полузащитника может обойтись «канонирам» в 30-35 миллионов евро. Лично главный тренер лондонцев заинтересован в футболисте «Лиона» после усложнения переговоров с «Сассуоло» по Мануэлю Локателли.

Утверждается, что «Лион» не будет возражать продаже игрока, так как клуб потерпел уход ключевого игрока Мемфиса Депая в «Барселону», при этом не выручив за игрока ни одного евро.

Бруну Гимараеш выступает за «Лион» с 2020 года. Всего за клуб футболист провел 36 матчей, которых забил 3 гола.